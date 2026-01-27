Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os bombeiros em Victoria enfrentam pelo menos seis grandes incêndios, com dois deles classificados como “nível de emergência”, de acordo com a ABC News. Várias comunidades receberam alertas de emergência para evacuar, permanecer em alerta ou abrigar-se no local.

Algumas regiões do estado registaram temperaturas máximas históricas, incluindo um ponto com 48,9°C. A cidade de Melbourne alcançou 41°C, evidenciando a intensidade da onda de calor que afeta o país.

O estado de Victoria encontra-se sob proibição total de fogos, enquanto a região de South Australia também foi colocada em alerta para risco extremo de incêndio. A situação reflete não só o impacto das altas temperaturas sobre os incêndios, mas também o elevado perigo que representa para a população local.

Esta onda de calor histórica e os incêndios em nível de emergência ilustram os desafios crescentes enfrentados pelos serviços de emergência australianos, numa região vulnerável a fenómenos climáticos extremos. A combinação de temperaturas recorde, terrenos secos e ventos fortes contribui para a propagação rápida dos incêndios, tornando essencial a colaboração entre bombeiros, autoridades e comunidades locais.

