De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a depressão Joseph está inserida numa vasta região depressionária e está previsto a formação de vários núcleos nos próximos dias.

Assim, no âmbito da sua circulação, irá desenvolver-se uma depressão secundária com desenvolvimento explosivo, que às 00h00 de 28 de janeiro deverá estar centrada a oeste do Porto, deslocando-se para leste.

Segundo o comunicado meteorológico, prevê-se um novo agravamento do estado do tempo a partir do final do dia 27, com precipitação forte durante a noite de 27 para 28. Está também prevista queda de neve acima dos 600/800 metros de altitude, com a cota a subir posteriormente para os 1200/1400 metros.

O vento soprará de oeste/sudoeste, com rajadas até 100 km/h, podendo atingir 120 km/h nas terras altas. No litoral, o vento será forte, até 55 km/h, com rajadas que poderão chegar aos 140 km/h a norte do Cabo Mondego até ao início da manhã.

No que respeita ao estado do mar, prevêem-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros na costa ocidental, aumentando gradualmente para 7 a 8 metros no dia 28, podendo atingir uma altura máxima de 14 metros. Na costa sul do Algarve, são esperadas ondas de sudoeste com 4 a 5 metros no dia 28.

Devido a esta situação meteorológica, foram emitidos avisos de níveis amarelo, laranja e vermelho para precipitação, neve, vento e agitação marítima, mantendo-se o continente sob acompanhamento devido à evolução da depressão Joseph.

Mais de 100 ocorrências na madrugada passada

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou quase 100 ocorrências entre as 00h00 e as 06h30 relacionadas com o mau tempo por causa da depressão Joseph.

As zonas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho, Região de Aveiro, Coimbra, Leiria, Oeste e Grande Lisboa.

A maioria das ocorrências deveu-se a quedas de árvores, inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa, limpezas de via, queda de estruturas e movimentos de massa.

