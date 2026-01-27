Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A situação foi descoberta na sequência de uma denúncia que indicava a rejeição direta de águas residuais industriais para uma linha de água. No local, os elementos do SEPNA confirmaram que a descarga ocorria na linha de água do Rio do Corga, afluente do Rio Real, pertencente à Bacia Hidrográfica da Lagoa de Óbidos. As águas proviam de uma destilaria e não passavam por qualquer mecanismo de depuração.

As autoridades apuraram que a descarga se deveu a uma avaria na bomba da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) da destilaria. Como consequência, a indústria foi identificada e foi elaborado um auto de contraordenação ambiental por rejeição de águas residuais diretamente para a linha de água, sem tratamento adequado.

O processo foi remetido à Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARHT) – Polo de Caldas da Rainha. A infração pode ser punida com uma coima de até 144 mil euros.

A GNR, através do SEPNA, reforça a importância da proteção ambiental e lembra que denúncias de infrações podem ser feitas através da Linha SOS Ambiente e Território, disponível permanentemente pelo número 808 200 520.

