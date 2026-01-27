Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O militar, um alferes de infantaria do Exército, morreu durante um exercício no rio Balsemão, na região de Penude, em Lamego, na segunda-feira.

João Cardoso, natural de Mafra, estava desaparecido "desde ontem à noite, na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais".

"O Exército determinou a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar (PJM) sido informada. Foram ativados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico", lê-se num comunicado citado pela CNN.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.