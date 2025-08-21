Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Uber expande o serviço Women Drivers a mais cidades portuguesas, revela o comunicado enviado às redações.

O serviço está disponível na app da Uber como opção para as passageiras que prefeiram ser transportadas, exclusivamente, por motoristas do sexo feminino. Da mesma maneira, as motoristas podem optar a qualquer momento por receber apenas pedidos de viagens de passageiras mulheres, o que permite uma máxima flexibilidade e controlo das viagens.

O diretor geral da Uber afirma, em comunicado, que a equipa está muito entusiasmada pela expansão do serviço Women Drivers para novas zonas do país. E afirma o desejo de continuar a dar resposta a uma necessidade clara de muitas passageiras e motoristas, a possibilidade de escolher com quem viajam.

À semelhança do lançamento em Lisboa, a expansão para estas novas cidades será gradual ao longo das próximas semanas. Na altura, Francisco Vilaça, diretor geral da Uber, disse ao 24notícias na apresentação do serviço que esta nova funcionalidade significa “dar mais liberdade de escolha e autonomia”, e não excluir, tanto a motoristas mulheres como a passageiras.

O Women Drivers está acessível todos os dias da semana e sem custos adicionais, dependendo da disponibilidade de motoristas nas regiões abrangidas.