O Governo português solicitou à União Europeia a ativação da reserva de crise para a agricultura, na sequência de prejuízos significativos provocados pelas recentes depressões que afetaram o país.

O pedido foi formalizado pelo ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, através de uma carta dirigida ao Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, anunciou o ministério em comunicado citado pela agência Lusa.

As estimativas preliminares apontam para perdas de cerca de 500 milhões de euros no setor agrícola devido às condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias. A estas somam-se ainda 275 milhões de euros de prejuízos no setor florestal.

De recordar que a ativação da reserva agrícola da União Europeia permite uma resposta rápida em situações de crise que comprometam a produção ou distribuição de produtos agrícolas, contando com uma dotação anual total de 450 milhões de euros para toda a UE.

