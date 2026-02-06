Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O trabalho de investigação da BBC World Service relata o caso de “Eric”, nome fictício, que em 2023 reconheceu a si próprio e à namorada num vídeo pornográfico que circulava nas redes sociais. As imagens tinham sido captadas durante uma estadia do casal num hotel em Shenzhen, através de uma câmara escondida no quarto, e vistas por milhares de utilizadores.

De acordo com a investigação, a prática conhecida como “spy-cam porn” existe há mais de uma década na China e tem vindo a ganhar maior visibilidade, levando muitos clientes de hotéis, sobretudo mulheres, a tomar precauções extremas para evitar serem filmados. Apesar de a legislação aprovada em 2024 obrigar os hotéis a realizar inspeções regulares, a BBC encontrou milhares de vídeos recentes gravados de forma clandestina.

Grande parte deste material é divulgado através da aplicação Telegram, oficialmente proibida na China, mas amplamente utilizada para atividades ilícitas. Ao longo de 18 meses, a BBC identificou várias plataformas que alegadamente operavam mais de 180 câmaras ocultas em unidades hoteleiras, algumas com transmissões em direto, o que poderá ter exposto milhares de hóspedes sem que estes o soubessem.

A investigação permitiu ainda localizar uma das câmaras num hotel em Zhengzhou, no centro do país, dissimulada numa grelha de ventilação e ligada à rede elétrica do edifício. Segundo a BBC, o esquema envolve uma estrutura organizada de intermediários e operadores que obtêm lucros significativos através de subscrições pagas, muito acima do rendimento médio anual na China.

