Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado enviado às redações, a iniciativa é possível graças aos donativos recebidos através do Fundo Nacional de Emergência “Portugal Precisa de Si”, incluindo contributos da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Ageas, destinados exclusivamente à aquisição das lonas.

As lonas destinam-se à proteção provisória de telhados e estruturas expostas, ajudando a reduzir infiltrações, proteger bens e garantir condições mínimas de segurança e habitabilidade, enquanto decorrem avaliações técnicas e reparações definitivas.

A distribuição está a ser feita em articulação com estruturas locais da CVP e entidades de Proteção Civil, com prioridade para as situações de maior vulnerabilidade nas regiões mais afetadas pela tempestade: Leiria, Coimbra, Médio Tejo, Oeste e Beira Baixa.

O Fundo Nacional de Emergência mantém-se ativo através da plataforma “Portugal Precisa de Si”, permitindo que os donativos sejam direcionados rapidamente para necessidades urgentes identificadas no terreno, como apoio humanitário imediato, recuperação de meios essenciais e reforço da capacidade operacional.

A Cruz Vermelha Portuguesa afirmou que continuará no terreno enquanto persistirem necessidades, mantendo o compromisso com uma intervenção humanitária próxima, neutra e orientada para a proteção das populações afetadas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.