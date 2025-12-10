Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida insere-se no reforço das políticas de fronteira promovido pelo Presidente Donald Trump desde o seu regresso à Casa Branca, justificadas com motivos de segurança nacional. Além das redes sociais, o governo pretende recolher números de telefone utilizados nos últimos cinco anos, endereços de email usados na última década e mais dados familiares.

Organizações de direitos digitais alertam para potenciais riscos para as liberdades civis, e especialistas em imigração avisam que o processo poderá tornar-se mais demorado. A Administração Trump já tinha introduzido exigências semelhantes para candidatos a vistos de estudante e alguns vistos de trabalho.

A proposta surge num momento em que os EUA antecipam um grande aumento de turistas devido ao Mundial de Futebol masculino, em 2026, e aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Contudo, analistas lembram que políticas de viagem mais rígidas já contribuíram para uma quebra no turismo internacional, incluindo um declínio significativo de visitantes canadianos. A proposta estará aberta a comentários públicos durante 60 dias.