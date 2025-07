Segundo informou o Comando Distrital de Setúbal da Polícia de Segurança Pública, citado pela agência Lusa, a turista tinha deixado duas amigas num hotel no centro de Lisboa e pretendia seguir para outro alojamento na cidade. No entanto, relata que o condutor a forçou a atravessar o rio Tejo em direcção à Margem Sul.

Não se sabe, no entanto, que morada de destino foi inserida na aplicação, abrindo a possibilidade de ter havido um erro no pedido.

Conforme descreveu às autoridades, o comportamento do motorista tornou-se estranho e a condução passou a ser agressiva assim que ficou sozinha dentro do veículo. Alega ter sido levada involuntariamente até à Margem Sul, tendo sido libertada mais tarde na Rua Eduardo Viana, em Almada, no distrito de Setúbal.

A PSP referiu ainda que a mulher entrou em pânico ao perceber que se afastava do destino previsto e estava a ser conduzida para um local que desconhecia. No entanto, apesar da situação de alarme, não houve qualquer indício de tentativa de agressão física ou de violência sexual.

A investigação do caso encontra-se agora a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal.