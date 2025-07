A equipa RedTWIZ, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCT), alcançou o segundo lugar na final do Amazon Nova AI Challenge, uma competição universitária internacional dedicada à criação de soluções de IA Generativa segura. A equipa foi premiada com 100 mil dólares, além dos 200 mil recebidos inicialmente para o desenvolvimento do projeto.

eam RedTWIZ, liderada pelos investigadores David Semedo e João Magalhães, do departamento da NOVA LINCS-NOVA FCT, ficou em segundo lugar na competição final e recebeu 100 mil dólares.