Para domingo, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) prevê o encerramento de sete urgências, seis das quais de ginecologia e obstetrícia e uma de pediatria, segundo as escalas publicadas no portal oficial. No distrito de Setúbal, estão encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta (Almada) e São Bernardo (Setúbal).

A situação reflete a pressão contínua sobre os serviços hospitalares, agravando o acesso a cuidados de saúde materna em várias zonas do país.

A recomendação é que se ligue para o SNS24 antes de se dirigir às urgências.