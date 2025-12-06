Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Parte da Torre de Londres foi encerrada este sábado após relatos de danos criminosos numa vitrine que exibia a "Imperial State Crown", uma das peças centrais das Joias da Coroa.

A polícia confirmou que quatro manifestantes foram detidos após o incidente, que ocorreu pouco antes das 10h00.

Segundo as autoridades citadas pela Sky News, comida tinha sido arremessada contra a vitrine antes de dois dos manifestantes abandonarem o local.

Imagens captadas no momento mostram um dos ativistas a retirar de um saco uma grande forma de crumble de maça e a esmagá-la contra o vidro. Em simultâneo, outro manifestante despeja um recipiente de creme de pasteleiro amarelo sobre a parte frontal da vitrine.

Depois, seguraram um cartaz onde se lia: “A democracia esfarelou — Taxem os ricos” (“Democracy has crumbled – Tax the rich”).

Num comunicado, a polícia afirmou: “Os agentes trabalharam em estreita colaboração com a Polícia da Cidade de Londres e com os seguranças, e quatro pessoas foram detidas sob suspeita de dano criminal. Foram levadas sob custódia”.

As autoridades acrescentaram ainda: “A Torre foi encerrada ao público enquanto a investigação policial continua”.

Horas mais tarde, a Polícia Metropolitana esclareceu que apenas a Jewel House, onde as Joias da Coroa são exibidas, permanecia encerrada.

Um porta-voz da Historic Royal Palaces confirmou que nenhuma das Joias da Coroa foi danificada.

O grupo Take Back Power — que se descreve como um novo movimento de resistência civil não violenta — reivindicou a responsabilidade pelo protesto.

A "Imperial State Crown" é construída sobre uma armação de ouro, com montagens de prata que sustentam 2.868 diamantes, 269 pérolas, 17 safiras e 11 esmeraldas.

Decorada com um chapéu de veludo púrpura e uma faixa de arminho, inclui pedras célebres como a “Stuart Sapphire” e o “Black Prince’s Ruby”.

Criada originalmente para o rei Jorge VI, em 1937, continua a ser usada em grandes eventos reais, incluindo a Abertura do Parlamento.

A peça integra as Joias da Coroa — uma coleção inestimável que inclui orbes, cetros e coroas — considerada o conjunto de tesouros mais emblemático do Reino Unido.

