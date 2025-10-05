Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na rede social Truth, Trump afirmou que, após negociações, “Israel concordou com a linha de retirada inicial, que foi mostrada e partilhada com o Hamas”. Segundo o Presidente norte-americano, “assim que o Hamas confirmar, o cessar-fogo será imediato, a troca de reféns e prisioneiros começará e serão estabelecidas as condições para a próxima fase da retirada”.

A mensagem foi acompanhada por um mapa que mostrava os limites até onde o exército israelita teria concordado em recuar. O líder norte-americano defendeu que esta etapa “aproximará esta catástrofe de 3.000 anos do fim” e abrirá caminho à paz no Médio Oriente.

Trump, que apresentou na segunda-feira um plano de paz de 20 pontos já aceite por Benjamin Netanyahu, advertiu o Hamas de que “não tolerará atrasos” no cumprimento do acordo.

Na sexta-feira, o Presidente celebrou a aceitação, por parte do Hamas, da libertação dos reféns israelitas e elogiou a suspensão temporária dos bombardeamentos por Israel para permitir a conclusão do processo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.