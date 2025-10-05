Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na rede social Truth, Trump afirmou que, após negociações, “Israel concordou com a linha de retirada inicial, que foi mostrada e partilhada com o Hamas”. Segundo o Presidente norte-americano, “assim que o Hamas confirmar, o cessar-fogo será imediato, a troca de reféns e prisioneiros começará e serão estabelecidas as condições para a próxima fase da retirada”.

A mensagem foi acompanhada por um mapa que mostrava os limites até onde o exército israelita teria concordado em recuar. O líder norte-americano defendeu que esta etapa “aproximará esta catástrofe de 3.000 anos do fim” e abrirá caminho à paz no Médio Oriente.