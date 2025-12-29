Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Três pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de uma avalanche registada esta segunda-feira no pico Tablato, nas imediações do Balneário de Panticosa, no Pirenéu de Huesca, em Espanha, diz o El País.

O acidente ocorreu por volta das 13h00, quando uma avalanche surpreendeu um grupo de seis esquiadores que se encontrava na vertente oeste do pico Tablato, uma zona conhecida pela prática de esqui de montanha e de fundo.

As vítimas mortais são dois homens e uma mulher. Outra mulher sofreu ferimentos ligeiros, associados a um quadro de hipotermia, enquanto os dois restantes membros do grupo se encontram bem.

As três pessoas que perderam a vida eram naturais do País Basco, tal como os restantes elementos do grupo, embora não tenham sido divulgadas as localidades de origem.

A identidade das vítimas mortais só será tornada pública após a localização e notificação das respectivas famílias.

Uma chamada para o serviço de emergências de Aragão alertou para a existência de quatro pessoas inicialmente dadas como presas pela avalanche.

Após o alerta, a Guardia Civil ativou de imediato o Grupo de Resgate e Intervenção em Montanha (GREIM), a Unidade Aérea e um médico do serviço de emergência 061, que se deslocaram para a área para prestar assistência e proceder às buscas.

De acordo com as autoridades, a avalanche ocorreu a uma altitude situada entre os 2.600 e os 2.700 metros, após a rutura de uma placa de neve.

