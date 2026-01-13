Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, a carta da renúncia foi enviada ao tribunal esta terça-feira.

A juíza presidente, Susana Seca, não permitiu que José Preto se restabelecesse depois do internamento antes de retomar as sessões de julgamento.

José Sócrates pediu mais 20 dias para escolher um novo defensor, já que não aceita a representação da advogada oficiosa escolhida pelo tribunal, Ana Velho.

O julgamento do antigo primeiro-ministro, no âmbito da Operação Marquês, deveria ter arrancado esta terça-feira, depois de ter sido adiado no início do mês devido ao internamento de José Preto.

