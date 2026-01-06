Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os carros acidentados está um autocarro da FlixBus com matrícula portuguesa, que se envolveu na colisão com outros carros. O incidente ocorreu por volta das 7h00, numa manhã marcada por chuva com gelo, tornando a estrada extremamente perigosa, revela a France 3. Um membro da Proteção Civil descreveu a situação como “muito complicada, mal conseguimos manter-nos de pé na estrada devido ao gelo”.

Ao 24notícias, a Flixbus detalhou que estavam no autocarro 43 passageiros e dois motoristas.

Entre as vítimas mortais estão, segundo o jornal francês, o condutor de um dos autocarros, que foi posteriormente confirmado pela FlixBus como sendo um dos seus motoristas, e o motorista de um camião, que terá sido atingido por um carro que não conseguiu evitar a colisão. Também há outros passageiros que ficaram feridos.

A autarquia de Landes indicou que as autoridades continuam a investigar as circunstâncias exatas do acidente.

A FlixBus deixou através do comunicado as "mais profundas condolências aos familiares e amigos da vítima".

*Notícia atualizada com comunicado enviado pela Flixbus Portugal

