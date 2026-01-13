Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, durante a operação os militares detetaram o suspeito a caçar com um carregador com capacidade superior a duas munições, o que constitui uma infração à legislação em vigor, levando à sua detenção no local.

No decorrer da ação policial, foi ainda apreendido diverso material, nomeadamente uma arma de caça semiautomática, quatro munições e um carregador.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.