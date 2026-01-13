Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório revela que, em 2025, 14,41% dos utilizadores do retalho foram expostos a ameaças online, enquanto 22,20% enfrentaram riscos ao nível dos dispositivos. No segmento empresarial, 8,25% das empresas de retalho e e-commerce sofreram ataques de ransomware, com um aumento de 152% no número de utilizadores B2B afetados em relação a 2023. Além disso, mais de 6,7 milhões de ataques de phishing foram detectados, sendo que 50,58% tiveram como alvo plataformas de e-commerce.

O relatório alerta ainda para a vulnerabilidade de aplicações de entrega de comida, que apesar de parecerem seguras, podem colocar em risco dados pessoais e credenciais financeiras dos utilizadores. Entre os principais malwares identificados, destaca-se o Trojan-Ransom.Win32.Dcryptor, responsável pelo aumento expressivo de ataques de ransomware no setor.

O phishing continua a ser uma ameaça significativa, especialmente durante períodos de promoções e saldos. Segundo a Kaspersky, os ataques aproveitam a distração dos consumidores para se camuflar como comunicações legítimas de lojas ou sistemas de pagamento.

Para 2026, a empresa prevê novos desafios ligados à inteligência artificial. Chatbots de compras e assistentes virtuais deverão expandir-se, aumentando a quantidade de dados pessoais recolhidos e a superfície de ataque. Já a pesquisa por imagens, cada vez mais comum nas plataformas de retalho, pode expor informações sensíveis, como rostos e dados de envio, caso não sejam adotadas medidas de proteção adequadas.

A Kaspersky recomenda aos utilizadores medidas básicas de proteção, como verificar remetentes e links, pesquisar a fiabilidade das lojas online, monitorizar transações financeiras e usar software de cibersegurança. Para empresas, a proteção deve incluir soluções em tempo real contra phishing e ransomware, além de serviços de segurança geridos para monitorização contínua e resposta a incidentes.

