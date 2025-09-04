Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou vários mortos e feridos, está a ser amplamente noticiado pela imprensa internacional, que sublinha a sua popularidade entre turistas.
Em Espanha, o El País lembra que o elevador é “um dos transportes mais usados por turistas” e descreve o embate contra um edifício perto da Avenida da Liberdade. O ABC destaca as imagens que mostram o veículo destruído e os trabalhos de socorro, enquanto o El Mundo refere o luto nacional decretado pelo Governo português.
Em França, o Le Figaro escreve que o número de vítimas subiu para 15 mortos e 18 feridos, salientando que o elevador ficou “completamente destruído”. O Le Monde reforça a gravidade do acidente, mencionando mortos e feridos de diferentes gravidades. Já na Bélgica, o Le Soir deu destaque às operações dos bombeiros no local.
No Reino Unido, a BBC fala num “funicular histórico” e a Sky News chama-lhe “icónico”.
Em Itália, o Corriere della Sera relata os esforços de socorro para retirar vítimas dos destroços, descrevendo o Elevador da Glória como “o meio de transporte mais utilizado pelos turistas”.
Do outro lado do Atlântico, o Washington Post e o New York Times noticiam o acidente, recordando que a linha da Glória é uma das três de funicular em Lisboa e uma atração turística de referência. Também os canais norte-americanos NBC, CBS e CNN destacam a popularidade do transporte entre os visitantes.
Na América do Sul, a Globo refere que o “tradicional bondinho” deixou 15 mortos e cerca de 20 feridos, enquanto a Folha de São Paulo assinala que não há registo de vítimas brasileiras. O mexicano La Razón descreve o acidente como “terrível”.
