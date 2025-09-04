O funicular, símbolo histórico da cidade, descarrilou no início da noite de quarta-feira, após alegada rutura de um cabo de segurança, embatendo violentamente contra um edifício na Calçada da Glória. Entre as vítimas contam-se passageiros e transeuntes. O Governo decretou um dia de luto nacional, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa declarou três dias de luto municipal.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.

Que tragédias mortais marcaram o país no passado?

O acidente do Elevador da Glória relembra outros momentos de luto coletivo em Portugal, onde falhas estruturais, fenómenos naturais ou incêndios provocaram elevadas perdas humanas:

Terramoto de 1755 (Lisboa) – Sismo, seguido de tsunami e incêndios, devastou a capital e arredores, causando entre 30 e 40 mil mortos.

Descarrilamento de comboio rápido do Algarve (1954): O descarrilamento do comboio rápido que ligava o Algarve ao Barreiro, entre as estações de Pereiras e Sabóia, aconteceu a 13 de setembro de 1954, e provocou a morte a 34 pessoas, deixando ainda 34 feridos.

Acidente aéreo na Costa da Caparica (1961): Tudo aconteceu no dia 30 de maio de 1961 quando um avião que ligava Lisboa aos Açores caiu perto da Fonte da Telha e morreram 61 pessoas, todas a bordo. O voo começou em Roma, fez escala em Madrid, parou em Lisboa e seguia para os Açores, antes de seguir para Caracas, na Venezuela. Acabou por se despenhar cerca de cinco minutos depois de levantar voo do Aeroporto da Portela.

Queda de cobertura na estação do Cais do Sodré (1963): O desabamento da cobertura na estação ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa, a 28 de maio de 1963, custou a vida a 49 pessoas e deixou 69 feridos. O acidente aconteceu durante a tarde, às 16h00.

Acidente aéreo no Funchal (1977): é o único acidente mortal na história da TAP. Aconteceu a 19 de novembro de 1977, num voo que partiu de Bruxelas, fez escala em Lisboa e seguiu para o Funchal. Depois de duas tentativas falhadas devido ao mau tempo, o comandante do voo TP425, um Boeing 727-200, tentou novamente e o aparelho despenhou-se no final da pista número 24 do aeroporto de Santa Catarina às 21h48 e caiu na praia, junto ao mar, dividindo-se em dois. Morreram 131 pessoas e sobreviveram 33.

Colisão ferroviária de Alcafache (1985) – Dois comboios chocaram na Linha da Beira Alta, provocando oficialmente 49 mortos, mas com estimativas não oficiais que apontam para mais de 100 vítimas.

Acidente aéreo de Santa Maria (1989) - Tudo aconteceu a 8 de fevereiro de 1989, quando um charter turístico — que partiu de Itália com destino a Punta Cana tentou parar nos Açores para reabastecer e colidiu com o Pico Alto na ilha de Santa Maria. Não houve sobreviventes e morreram as 144 pessoas.

Colapso da Ponte Hintze Ribeiro (2001) – Em Entre-os-Rios, a queda da ponte atirou um autocarro e três automóveis ao rio Douro, causando 59 mortos.

Incêndio de Pedrógão Grande (2017) – O mais mortífero incêndio florestal da história portuguesa, com 66 mortos e mais de 250 feridos.

Incêndios de outubro de 2017 (Centro e Norte) – Outra vaga devastadora de fogos que vitimou 50 pessoas, sobretudo nos distritos de Coimbra e Viseu.