Segundo o El País, o relatório médico fala de um ferido por um corno de touro numa perna e de outros dois feridos, numa muito rápida corrida que durou dois minutos e 21 segundos.

Contudo, o jornal espanhol realça que "parece impossível que os touros tenham conseguido passar sem ferir os que se atravessaram no seu caminho", devido à multidão presente, igual a um dia de fim de semana.

Mesmo assim, foram registados muitos atropelamentos, assim como numerosas quedas, em muito devido à imprudência dos corredores.

Milhares de pessoas juntaram-se no dia 6 de julho na praça da Câmara Municipal durante o disparo do "chupinazo", um foguete que marca o início das festas de San Fermín em Pamplona.

Estas festas são conhecidas principalmente pelas imagens que passam nas televisões de todo o mundo da corrida (largada) de touros (“El Encierro”), ao longo de um percurso de 849 metros por três ruas do centro histórico de Pamplona.

As festividades locais tornaram-se famosas quando o ainda jovem escritor norte-americano Ernest Hemingway, então com 24 anos, publicou em 1926 o romance “O Sol Nasce Sempre (Fiesta)”, cuja ação se desenrola em Paris e Pamplona, durante as Festas de San Fermín.