De acordo com a Associated Press, não há ainda números oficiais quanto às pessoas atingidas no tiroteio. Contudo, alguns meios locais referem entre nove a 12 feridos, enquanto outros vão até aos 17.

Chris King, porta-voz da Northwestern Medicine, disse que o departamento de emergência está a avaliar várias pessoas feridas, mas não adiantou o número de pessoas encaminhadas para o hospital nem o estado de saúde.

O tiroteio teve lugar no Artis Restaurant and Lounge, na 311 W. Chicago Ave., no bairro de River North, durante uma festa de lançamento de um álbum.