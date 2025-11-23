Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Danylo Yavhusishyn, de 21 anos, também conhecido pelo nome de ringue Aonishiki Arata, fez história no mundo do sumo ao conquistar o torneio Kyushu Grand Sumo, em Fukuoka, no sudoeste do Japão. Esta vitória marcou um feito inédito: Yavhusishyn é o primeiro ucraniano a triunfar num torneio de elite na modalidade.

Na partida decisiva, realizada este domingo, Yavhusishyn derrotou Hoshoryu Tomokatsu, um lutador mongol de alto escalão, numa exibição que lhe valeu o reconhecimento público e a entrega da Prime Minister's Cup, pelas mãos de Takahiro Inoue, conselheiro da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi.

A história de Yavhusishyn é também marcada por um contexto pessoal de grande desafio. O jovem deixou a Ucrânia em 2022, enquanto adolescente, na sequência da invasão russa em grande escala. A decisão de mudar-se para o Japão surgiu depois de ter desenvolvido amizade com um lutador japonês durante um torneio em 2019, o que o motivou a seguir uma carreira internacional na modalidade.

Em conferência de imprensa, Yavhusishyn expressou esperança de que a sua carreira possa servir de incentivo para outros ucranianos.

O Kyushu Grand Sumo Tournament decorreu ao longo de quinze dias, reunindo alguns dos melhores lutadores do mundo. A modalidade japonesa, com tradição secular, é conhecida pela disciplina rigorosa e pelo estatuto social elevado dos seus praticantes.

