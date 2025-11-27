Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Departamento de Segurança Interna identificou o suspeito num comunicado de imprensa como Rahmanullah Lakamal, «um criminoso estrangeiro do Afeganistão», revela a BBC. Um funcionário disse à CBS, parceira de notícias da BBC nos EUA, que o homem solicitou asilo em 2024 e que o pedido foi concedido no início deste ano. Acredita-se que o homem de 29 anos tenha entrado no país ao abrigo do programa chamado Operação Allies Welcome e segundo a Fox News trabalhou com o exército norte-americano e a Agência Central de Inteligência (CIA) no Afeganistão.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA afirmaram que a decisão de suspender os pedidos imigratórios foi feita como uma forma de rever "protocolos de segurança e verificação".

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirma que o ataque foi um "ato de terror", e diz que vai retirar todos os estrangeiros "de qualquer país que não pertença aqui".

Dezenas de milhares de afegãos entraram nos EUA sob proteções especiais de imigração após a retirada dos EUA do país em 2021, sob o comando do ex-presidente Joe Biden.

