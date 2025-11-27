Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA afirmaram que a decisão de suspender os pedidos imigratórios foi feita como uma forma de rever "protocolos de segurança e verificação".
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirma que o ataque foi um "ato de terror", e diz que vai retirar todos os estrangeiros "de qualquer país que não pertença aqui".
