Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt O incidente ocorreu no número 345 da Park Avenue, em Midtown Manhattan, um arranha-céus onde estão instaladas várias empresas de relevo, como a NFL, a Blackstone e a KPMG. As forças de emergência foram chamadas ao local por volta das 18h00 (22h00 em Lisboa), avança a CNN. Imagens de videovigilância mostram um homem a sair de um veículo preto com uma espingarda de assalto M-4. O suspeito entrou no edifício e disparou primeiro sobre um polícia, antes de atingir outras pessoas que estavam no átrio, segundo relatou a chefe da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch. Eric Adams, presidente da câmara da cidade, lamentou o sucedido, referindo-se a mais "um ato de violência sem sentido" que tirou quatro vidas. Uma quinta pessoa encontra-se em estado crítico. As autoridades identificaram o atirador como um homem natural de Las Vegas, com um historial de problemas psiquiátricos. Em dezembro passado, um outro caso chocou a cidade: Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi assassinado na mesma zona. O suspeito, Luigi Mangione, foi detido e declarou-se inocente num tribunal federal de Manhattan, em abril.