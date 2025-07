Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR), deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho em Terras de Bouro e Vieira do Minho.

JOSÉ LUÍS COSTA/LUSA