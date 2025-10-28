Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A The Chapel é parte integrante do Beato Quarter, um projeto de regeneração urbana com um investimento global superior a 70 milhões de euros, que abrange dez edifícios históricos, incluindo o Convento do Beato, a antiga Igreja e vários edifícios industriais dos séculos XIX e XX.

Segundo a nota enviada à imprensa, o projeto foi assinado pelo atelier de arquitetura Risco, e tem capacidade para receber até 500 pessoas respeitando a herança arquitetónica do edifício, transformando-o num ponto de encontro pensado para conferências, reuniões, ativações de marca, workshops e almoços corporativos.

Catarina Quina Barros, Diretora do Convento do Beato, afirma que "a escolha da The Chapel para a noite de abertura do Tribeca Festival Lisboa sublinha o potencial deste espaço para acolher iniciativas internacionais de prestígio." Enaltecendo depois a recuperação e reabilitação da antiga capela como forma de preservar uma "parte significativa do património lisboeta".

A inauguração oficial do espaço está prevista para 2026, momento em que passará a estar totalmente disponível para eventos corporativos e culturais.

