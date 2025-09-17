Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro, o espaço vai acolher algumas das estreias mais aguardadas do ano, como In the Hand of Dante, de Julian Schnabel, ovacionado em Veneza, e Dreams, o novo filme de Michel Franco. O programa inclui ainda a série internacional Sandokan: The Pirate Prince, com Can Yaman e Ed Westwick, e o documentário Feel the Magic: Ticha Penicheiro — Against All Odds, dedicado à antiga estrela portuguesa da WNBA.

Além da seleção internacional, haverá também cinema português, com destaque para Além do Horizonte — A Travessia, de Fernando Vendrell. A sala foi concebida para oferecer uma experiência imersiva, com especial atenção ao conforto, som e projeção.

“Esta segunda edição do Tribeca Festival Lisboa celebra o que mais amamos na arte de contar histórias, juntando destaques do Tribeca 2025 a estreias arrojadas do circuito internacional”, afirmou Cara Cusumano, diretora do festival em Nova Iorque. Já Tiago Simões, country manager da Betclic, destacou que o apoio da marca ao festival reflete a aposta em narrativas que atravessam culturas e unem comunidades.

O anúncio da The Chapel surge uma semana depois de revelada a programação do The Theater by Toyota, outra sala estreante no festival. Com nomes como Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito já confirmados, a edição de 2025 promete ser memorável.

Os bilhetes individuais estarão à venda a partir de 22 de setembro, mas já é possível adquirir os packs Cinema I e II, que dão acesso a seis ou três sessões. A organização anunciou ainda sessões gratuitas para estudantes de escolas de cinema nacionais.