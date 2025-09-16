Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na rede social X, Volodymyr Zelensky frisou que, além dos ataques em território ucraniano, "também houve provocações contra os nossos parceiros", referindo-se às recentes incursões de drones russos na Polónia e na Roménia.

"Este é precisamente o tipo de terror aéreo contra o qual a Ucrânia está a apelar para uma defesa conjunta – para que ninguém tenha de mobilizar apressadamente aviões de combate e sentir a pressão da Rússia nas suas fronteiras", acentuou.

Segundo o presidente da Ucrânia, "agora é o momento de implementar a proteção conjunta dos nossos céus europeus com um sistema de defesa aérea em várias camadas". Recordando que "todas as tecnologias para isso já estão disponíveis", frisou que é ainda necessário "investimentos e determinação – ações fortes".

Zelenskyy falou ainda sobre os ataques noturnos em Zaporizhzhia, que feriram 13 pessoas, incluindo duas crianças. Na região de Mykolaiv, uma pessoa morreu após um ataque a uma quinta.

No dia de hoje, o presidente ucraniano pediu também ao presidente dos EUA, Donald Trump, que assuma "uma posição clara" em relação à Rússia, incluindo sanções e garantias de segurança para a Ucrânia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.