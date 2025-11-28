Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia surge após investigadores anticorrupção terem realizado buscas na casa de Yermak hoje.

O líder ucraniano também anunciou uma reformulação no seu gabinete presidencial em decorrência da saída de Yermak.

Zelensky anunciou a renúncia de Yermak num vídeo partilhado no Telegram.

Na legenda, afirmou: "A Rússia realmente quer que a Ucrânia cometa erros. Não cometeremos erros."

