O episódio ocorreu no mesmo dia em que a Rússia lançou um grande ataque contra Kiev e outros alvos na Ucrânia, que resultou na morte de três pessoas e em cerca de 30 feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que foram lançados aproximadamente 36 mísseis e quase 600 drones.

Segundo as autoridades moldavas, revela a Reuters, dois drones foram identificados como russos e sobrevoaram território da Moldova, levando ao encerramento do espaço aéreo do país por precaução. Mais tarde, os drones seguiram para território ucraniano.

O ministério explicou que o espaço aéreo esteve fechado durante uma hora e 10 minutos, das 22h43 às 23h53 (20h43-21h53 GMT), por ordem da autoridade civil aérea, devido à ameaça à segurança de voo.

A presidente moldava, Maia Sandu, que tem defendido a adesão da Moldova à União Europeia até 2030, já denunciou a guerra da Rússia na Ucrânia e acusou Moscovo de tentar desestabilizar o país, situado entre a Ucrânia e a Roménia, membro da UE.

