O dia começa com céu em geral pouco nublado e vento fraco, tornando-se moderado nas terras altas, onde as rajadas podem atingir 20 a 30 km/h.

A madrugada trouxe formação de geada, sobretudo no interior Norte e Centro, e em vários pontos verificou-se neblina ou nevoeiro, que poderá persistir até ao início da tarde no nordeste transmontano e na Beira Alta.

Na Grande Lisboa, céu pouco nublado e vento fraco de norte, com possibilidade de neblina junto ao rio Tejo.

E no Grande Porto, condições semelhantes, com risco de nevoeiro matinal junto ao rio Douro.

Na Região Autónoma da Madeira, o dia apresenta períodos de céu muito nublado, com aguaceiros fracos previstos principalmente na vertente norte e nas terras altas.

O vento sopra fraco a moderado de nordeste, enquanto no Funchal se mantém geralmente fraco.

Os Açores registam hoje um cenário de céu muito nublado com abertas. No Grupo Oriental, esperam-se aguaceiros durante a madrugada e início da manhã, enquanto os restantes grupos mantêm apenas nebulosidade variável. Já no Grupo Ocidental: Vento de noroeste, bonançoso a moderado; Grupo Central: Vento fraco a bonançoso de nordeste, rodando para noroeste e, por último, no Grupo Oriental: Vento de norte, bonançoso a moderado.

As temperaturas previstas são em Santa Cruz das Flores: 13 / 19°C; Horta: 13 / 18°C; Angra do Heroísmo: 13 / 18°C e Ponta Delgada: 14 / 18°C.

