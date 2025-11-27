Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A região de Lisboa deverá registar um dia com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco de nordeste. A temperatura mínima deverá descer ligeiramente. No Porto, o céu apresenta-se pouco nublado, com vento fraco. Existe ainda a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo junto ao rio Douro.

São esperados períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, no Norte e Centro, dissipando-se ao longo do dia. Nas terras altas do Centro e Sul, o vento poderá soprar moderado de nordeste, entre 20 e 30 km/h.

Na Madeira, a quinta-feira será marcada por períodos de céu muito nublado, havendo possibilidade de chuva fraca e dispersa até ao início da manhã. O vento soprará fraco a moderado de nordeste, até 25 km/h. No Funchal, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com vento fraco de leste/nordeste.

Nos Açores, estará céu muito nublado com abertas. Vento norte bonançoso a moderado (20/30 km/h), soprando temporariamente de nordeste durante a tarde. No Grupo Central, céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros. Vento sudoeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 50 km/h, rodando para nordeste. No Grupo Oriental, períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto. Períodos de chuva em especial a partir da tarde, passando a aguaceiros para o fim do dia. Vento do quadrante sul fraco a bonançoso (05/20 km/h), rodando para nordeste para o fim do dia.

As temperaturas mínimas e máximas previstas são em Santa Cruz das Flores: 13 / 17ºC; Horta: 14 / 18ºC; Angra do Heroísmo: 14 / 17ºC e Ponta Delgada: 15 / 19ºC