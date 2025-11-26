Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Continente, a quarta-feira será marcada por céu pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade adicional no extremo Norte. Prevê-se formação de geada no interior Norte e Centro, bem como neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo nos vales do Norte e Centro, podendo persistir no nordeste transmontano e na Beira Alta. A temperatura mínima desce ligeiramente e o vento soprará fraco a moderado de norte/nordeste, sendo por vezes mais forte nas terras altas do Centro e Sul. Na Grande Lisboa o céu estará pouco nublado ou limpo, com vento fraco de norte/nordeste e uma pequena descida da mínima. Na Grande Porto espera-se céu pouco nublado, vento fraco de norte/nordeste e possibilidade de neblina ou nevoeiro junto ao Douro. No mar, a costa ocidental terá ondas de noroeste entre 2 e 2,5 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros, enquanto a costa sul terá ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água varia entre 16 e 19 graus.

Já nos Açores, o Grupo Ocidental terá céu muito nublado, tornando-se encoberto de manhã, com chuva a partir da tarde e aguaceiros à noite; o vento será de sul moderado a fresco, com rajadas até 60 km/h, rodando depois para norte. No Grupo Central o céu estará muito nublado, fechando no final da tarde, com chuva por vezes forte a partir da noite e vento de sul fraco a moderado. No Grupo Oriental haverá céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos, com vento fraco de sul. O estado do mar varia entre mar cavado no Ocidental, com ondas a crescerem até 2–3 metros, pequena vaga a cavado no Central, e mar encrespado a pequena vaga no Oriental. As temperaturas mínimas e máximas situam-se entre 16 e 20 graus, consoante a ilha.

Também na Madeira, o dia será geralmente muito nublado, com precipitação fraca mais frequente até ao início da tarde. O vento soprará fraco a moderado de nordeste e prevê-se uma ligeira descida da temperatura nas terras altas. No Funchal o céu estará muito nublado, com possibilidade de chuva fraca até meio da tarde e vento fraco de leste/nordeste. No mar, a costa norte terá ondas de 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro, passando a sueste na parte leste da ilha; a água do mar rondará os 21 a 22 graus.