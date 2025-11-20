Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O dia será, em grande parte do território, de céu pouco nublado ou limpo. No entanto, prevê-se maior nebulosidade no extremo Norte, bem como um aumento temporário da cobertura de nuvens entre os cabos Raso e Carvoeiro. Durante a tarde, as regiões do interior Norte e Centro deverão registar também um incremento da nebulosidade. Nas serras do extremo Norte, há ainda possibilidade de aguaceiros fracos, que poderão surgir sob a forma de neve.

O vento soprará do quadrante norte, em geral fraco a moderado, podendo atingir valores mais elevados na faixa costeira ocidental e nas terras altas, onde poderá ser forte, com rajadas até 60 km/h. A formação de geada é expectável nas zonas do interior Norte e Centro, e alguns vales e terras baixas poderão registar neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas irão descer, sobretudo a mínima, com impacto mais significativo no interior Norte e Centro, e vão oscilar entre os 2ºC (Bragança) e os 12ºC (Faro). A temperatura máxima também deverá sofrer uma ligeira descida nas regiões Norte e Centro, com valores entre os 10ºC (Guarda) e os 21ºC (Faro).

Na Grande Lisboa prevê-se céu pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade a norte do Cabo Raso. O vento será maioritariamente de norte, tornando-se mais intenso ao longo da manhã, podendo atingir rajadas até 60 km/h na faixa costeira. Também aqui se espera uma pequena descida da temperatura máxima (19ºC).

A região da Grande Porto terá um dia de céu pouco nublado ou limpo, vento do quadrante norte e um acentuado arrefecimento noturno, além de uma ligeira descida da temperatura máxima (18ºC).

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas terão entre 1,5 e 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a sul da foz do Douro. A temperatura da água deverá situar-se entre 17 e 18 graus. Já na costa sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro e temperatura da água entre 18 e 19 graus.

