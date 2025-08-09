Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O casal, que vai celebrar 30 anos de casamento em outubro, será homenageado durante a cerimónia em setembro. Normalmente atribuído a indivíduos, esta será uma ocasião especial para o conhecido “casal dourado de Hollywood”.
Ted Danson, famoso pela série “Cheers” e vencedor de dois Emmys, cofundou em 1987 a American Oceans Campaign, uma organização dedicada a combater os danos causados aos oceanos por derrames de petróleo e poluição. Apoia ainda outras instituições, como a ASPCA e a Elton John AIDS Foundation. Mary Steenburgen, vencedora do Óscar de melhor atriz secundária pelo filme “Melvin and Howard” (1980), apoia várias causas, incluindo Artists for a Free South Africa, a Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation e No Kid Hungry.
Juntos, Danson e Steenburgen fundaram a Angels at Risk, que oferece apoio a famílias afetadas pelo abuso de drogas e álcool, além de serem apoios ativos da comunidade LGBTQ. O casal, que se conheceu nos anos 80 e casou-se em 1995, já atuou em conjunto em filmes como “Gulliver’s Travels” e “It Must Be Love”. Cada um tem dois filhos de relações anteriores, incluindo Charlie McDowell, filho de Steenburgen, casado com a atriz Lily Collins, conhecida pela série “Emily in Paris”.
