O Subsídio Parental Inicial é pago mensalmente a pais, mães ou padrinhos civis para compensar a perda de rendimentos por nascimento ou apadrinhamento de uma criança.

Abrange trabalhadores por conta de outrem e independentes, bolseiros de investigação, profissionais da cultura e trabalhadores em pré-reforma.

Para ter direito, é necessário ter seis meses de descontos e a situação contributiva regularizada. O pedido pode ser feito online, através da Segurança Social Direta.

Simulador de Parentalidade

A Segurança Social disponibiliza ainda um Simulador de Parentalidade, que permite calcular o valor provável de prestação parental a atribuir, ajudando os beneficiários a planear o orçamento familiar.

O calendário está disponível na newsletter de outubro da Segurança Social garantindo que os beneficiários recebem os seus apoios dentro dos prazos definidos.

