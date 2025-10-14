Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo Simulador de Parentalidade, acessível através do portal da Segurança Social, foi criado para facilitar o acesso à informação sobre as prestações parentais. A ferramenta permite aos utilizadores conhecer os apoios a que têm direito e obter uma estimativa do valor a receber, com base nos dados introduzidos pelo próprio.

Entre as prestações consideradas estão o Subsídio Parental, o Subsídio Parental Alargado e o Subsídio social Parental. O simulador possibilita ainda a submissão do pedido de prestação diretamente online, sempre que essa funcionalidade esteja disponível, tornando o processo mais simples e rápido.

Segundo a Segurança Social, este simulador é aplicável a progenitores ou a outros titulares do direito de parentalidade que estão de licença por nascimento de filho ocorrido nos últimos 6 meses ou 6 anos no caso do subsídio parental alargado. Incluem-se também padrinhos no âmbito do Apadrinhamento Civil. As prestações incluídas no âmbito deste simulador não são acumuláveis com o Subsídio de Desemprego, o Subsídio de Doença e com prestações concedidas no âmbito do subsistema de solidariedade (exceto Rendimento Social de Inserção e Complemento Solidário para Idosos).

Se reside, trabalha ou trabalhou no estrangeiro, os resultados desta simulação podem não refletir com precisão a sua situação específica.

A simulação tem um tempo médio de preenchimento de três minutos e está disponível aqui.

