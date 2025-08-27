Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O foguetão Starship da SpaceX completou com êxito o seu décimo lançamento de teste na terça-feira, depois de três tentativas falhadas. Descolou da base da SpaceX, no sul do Texas, Estados Unidos, às 18h30 (00h30 hora portuguesa), após dois adiamentos devido a problemas técnicos e meteorológicos; aterrou em segurança no Oceano Índico uma hora e seis minutos depois.

O foguetão é composto pelo propulsor Super Heavy e pela nave espacial Starship, e o objetivo da empresa espacial é encontrar a chave para reutilizar ambas as peças em missões futuras e reduzir custos nos seus esforços para regressar à Lua e chegar a Marte.

Os três testes anteriores resultaram na perda da Starship e obrigaram a SpaceX a fazer modificações. A investigação sobre a falha do nono voo, a 27 de maio, revelou fugas de combustível que afetaram o controlo e estabilidade da nave, levando à sua explosão. A SpaceX também removeu um número significativo de peças da nave para testar os limites das suas áreas vulneráveis ​​durante a reentrada na atmosfera terrestre.

O teste, que durou pouco mais de uma hora, foi transmitido em direto online por câmaras colocadas na nave e por satélites Starlink, também propriedade de Elon Musk, e ocasionalmente interrompido por aplausos dos funcionários à medida que os diversos marcos iam sendo alcançados.

O Super Heavy separou-se da Starship cerca de sete minutos após a descolagem e aterrou de forma controlada nas águas do Golfo do México, a sul dos Estados Unidos, como esperado. A SpaceX também conseguiu realizar mais dois testes, simular a implantação de um satélite com uma aeronave fictícia através de uma escotilha lateral da nave e reiniciar um motor durante o voo.