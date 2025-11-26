Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte do Ministério dos Transportes da Venezuela disse à agência de notícias EFE que o avião da Eastern Airlines, proveniente do Arizona, aterrou no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, que serve a capital venezuelana, com 142 homens e 26 mulheres, além de dois adolescentes e cinco crianças.

"Um avião norte-americano aterrou em Maiquetía com uma tripulação norte-americana, e não há perigo no espaço aéreo venezuelano. Chegaram e estão a partir em segurança. Este é o duplo critério da administração [do Presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump", disse a mesma fonte.

O voo foi realizado após as autoridades norte-americanas terem pedido "extrema cautela" aos aviões que sobrevoam o território venezuelano e o sul das Caraíbas, no seguimento da tensão política e militar entre Washington e Caracas.

O voo de repatriamento, o 92.º em 2025, chegou às 11.45 (15.45 em Portugal continental), 15 minutos antes do fim do prazo de 48 horas dado pelo Governo venezuelano para que as companhias aéreas retomassem as operações, sob a advertência de terem as permissões revogadas.

TAP, Iberia, Air Europa e Plus Ultra, bem como Avianca, GOL, Latam e Turkish Airlines, anunciaram a suspensão dos voos na sequência do alerta emitido pelos Estados Unidos na sexta-feira.

As companhias sul-americanas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación e Satena, bem como as companhias aéreas locais Avior e Conviasa (a empresa estatal), mantêm as operações.

Para hoje, indicou a EFE, estão confirmados voos da Colômbia, Curaçau e Panamá, enquanto os voos programados para Madrid e Turquia não constam do Sistema de Informação de Voos do Aeroporto Internacional de Maiquetía.

