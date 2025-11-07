Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em carta enviada ao bastonário da Ordem dos Médicos, "os médicos do Amadora-Sintra descrevem uma realidade que ultrapassa todos os limites da segurança e da dignidade profissional. Equipas reduzidas e com elementos pouco diferenciados", o que resulta em "tempos de espera inaceitáveis e condições de trabalho que colocam em causa" a prestação de cuidados, avança o SMZS.

O SMZS referiu ainda que, no primeiro fim de semana de novembro, o tempo de espera na urgência ultrapassou as 24 horas, uma situação que o conselho de administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra justificou com faltas dos médicos que estavam escalados, mas "a realidade é que no sábado, 1 de novembro, apenas estava escalado um especialista de medicina interna durante o dia e apenas dois durante a noite para a urgência inteira deste hospital que serve uma população de mais de 500 mil habitantes", avançou o sindicato, adiantando que a restante equipa era composta por médicos menos diferenciados.

Depois de expressar a sua solidariedade aos profissionais de saúde do Amadora-Sintra, o sindicato apelou a intervenção urgente da Ordem dos Médicos e do Ministério da Saúde.

