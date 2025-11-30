Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O número de vítimas mortais do incêndio no complexo de apartamentos Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, em Hong Kong, subiu para 146, depois de terem sido descoberto mais corpos entre os edifícios destruídos pelo fogo, diz o The Guardian.

A unidade de identificação de vítimas da polícia de Hong Kong tem percorrido os edifícios do complexo, encontrando corpos tanto nas unidades habitacionais como nos telhados, revelou o responsável Cheng Ka-chun este domingo.

Até ao momento, a equipa examinou quatro dos sete blocos do complexo, acrescentou. As buscas mais recentes permitiram localizar mais 30 corpos, incluindo 12 que já tinham sido descobertos pelos bombeiros mas ainda não tinham sido recolhidos, disse Tsang Shuk-yin, responsável pela unidade de vítimas da polícia de Hong Kong. Cerca de 100 pessoas continuam desaparecidas e 79 ficaram feridas.

Este domingo, cidadãos prestaram homenagens no local, curvando-se, recitando breves orações ou deixando notas manuscritas entre os arranjos florais.

A população tem também doado mantimentos e bens essenciais às famílias que perderam tudo durante o incêndio, que começou na quarta-feira e só foi totalmente controlado na sexta-feira. A causa do incêndio ainda está por determinar.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.