Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois petroleiros operando sob sanções internacionais foram atingidos por drones navais ucranianos no Mar Negro, enquanto se dirigiam a um porto russo para carregar petróleo destinado a exportação, indicou um responsável ucraniano à Reuters, numa ofensiva que procura aumentar a pressão sobre a vasta indústria petrolífera da Rússia.

Segundo o The Guardian, os navios, identificados como Kairos e Virat, estavam vazios e navegavam em direção a Novorossiysk, um importante terminal petrolífero russo no Mar Negro, disse o oficial do serviço de segurança da Ucrânia. Imagens de vídeo partilhadas pelo mesmo oficial mostravam drones navais a aproximarem-se rapidamente dos grandes petroleiros, seguidos de explosões que provocaram incêndios nas embarcações.

A Ucrânia tem vindo a atacar refinarias de petróleo russas há vários meses, recorrendo a drones aéreos de longo alcance para atingir alvos situados longe da linha da frente na guerra em grande escala de Moscovo contra Kiev.

Os ataques aos petroleiros representam um tipo diferente de ofensiva. O governo ucraniano tem apelado repetidamente ao Ocidente para que tome medidas concretas contra a chamada “frota fantasma” russa, que, segundo Kiev, ajuda Moscovo a exportar grandes quantidades de petróleo e a financiar a guerra, apesar das sanções ocidentais.

Esta frota, composta por centenas de embarcações frequentemente antigas e não regulamentadas, ganhou relevância após a invasão da Ucrânia pela Rússia, contornando restrições destinadas a reduzir a receita petrolífera de Moscovo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.