Em declarações aos jornalistas, "como candidato e futuro Presidente da República" falou sobre a prioridade na área da Saúde reiterando o empenho em contribuir para respostas eficazes aos problemas existentes, insistindo que é fundamental reforçar a confiança no SNS enquanto pilar central do sistema de saúde em Portugal.

Questionado sobre a relação com o Governo, o candidato defendeu que o Presidente da República deve cooperar com os órgãos de soberania "sem pressão", salientando que a estabilidade política é “muito importante” para o país.

Relativamente ao pacote laboral, afirmou que manterá a sua posição caso o diploma lhe chegue para promulgação, defendendo o diálogo com os trabalhadores e sublinhando que o Governo deve ouvir as suas preocupações no processo legislativo.

