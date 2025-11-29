Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o meio de comunicação BFM, a emissão foi abruptamente interrompida durante a transmissão em direto, o apresentador Jean-Christophe Galeazzi anunciou aos telespectadores: “Vamos ter de interromper a emissão devido a um alerta de bomba”, momento em que uma sirene começou a soar no estúdio.

De acordo com a própria franceinfo, a evacuação ocorreu pouco depois das 17h30 (16h30 em Lisboa), nos edifícios da empresa pública de televisão situados no 15.º bairro de Paris.

As autoridades francesas estão a investigar a ameaça, não havendo para já mais informações.

