O professor universitário António Sampaio da Nóvoa colocou-se hoje fora da corrida presidencial de 2026, numa declaração enviada à agência Lusa em que afirma não ter condições para avançar.

"Após uma reflexão cuidada e aprofundada sobre o momento político que o país atravessa, e sobre as responsabilidades que um tal exercício exige, cheguei à conclusão de que não devo avançar para uma nova candidatura presidencial", escreve António Sampaio da Nóvoa.

Sublinha ainda que "a participação cívica é uma responsabilidade de todos" e acrescenta: "mas não estão reunidas as condições para uma candidatura aberta e plural, humanista, transversal aos mais diversos sectores da sociedade, como aconteceu nas eleições de 2016, nas quais recebi 23% dos votos".

"Sei muito bem quem sou e quem não sou, e os valores e princípios de independência que fazem parte da minha história de vida", refere o professor universitário e embaixador de Portugal na UNESCO entre 2018 e 2021.