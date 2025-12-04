Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Euronews, Marques Mendes consolida favoritismo para as presidenciais de 18 de janeiro, apesar de liderança curta, mas sondagem da Consulmark 2 para a Euronews revela o caos na disputa pela segunda volta, com Seguro, Gouveia e Melo, Ventura e Cotrim empatados.

Se as eleições fossem hoje, refere o canal, “Luís Marques Mendes disputaria a segunda volta com um de quatro outros candidatos: António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura ou João Cotrim de Figueiredo.”

A sondagem coloca o candidato apoiado pelo PSD com 16,9%, seguido por António José Seguro (13,0%), Henrique Gouveia e Melo (12,7%), André Ventura (12,6%) e João Cotrim de Figueiredo (12,2%). A Euronews destaca que “há portanto um empate técnico a quatro para disputar quem segue para a segunda volta.”

Mais atrás, Catarina Martins regista 2,0%, António Filipe 1,9%, e Jorge Pinto não atinge 1%.

Indecisos podem alterar resultado

A sondagem foi realizada entre 19 e 28 de novembro e mostra um eleitorado volátil: “Um total de 89% dos inquiridos disse ter intenção de votar (…) e quase metade (47,2%) ainda não sabe em quem vai votar.”

Com distribuição dos indecisos, Marques Mendes surge com 22,0%, mantendo a liderança, enquanto o empate a quatro se repete: Seguro com 16,9%, Gouveia e Melo 16,6%, Ventura 16,4%, Cotrim 15,9%.

Imagem pública favorece Marques Mendes

A Euronews sublinha que 41,4% dos inquiridos acreditam que Marques Mendes será o próximo Presidente da República. O candidato “ganha” também em quase todas as categorias avaliadas: melhor perfil para Presidente (29,3%), maior credibilidade (33%), reconhecimento internacional (36,1%), proximidade às pessoas (32,5%) e capacidade de diálogo (41,9%).

A única área onde não lidera é na capacidade de liderança, onde “é Gouveia e Melo que reúne maior consenso (37,9%).”

Cenários da segunda volta: Ventura perde em todos

De acordo com o canal, “Luís Marques Mendes ganha todos os ‘confrontos’ e André Ventura perde todos.”

Nos vários cenários simulados:

Contra Ventura, Marques Mendes venceria por 64,8% ;

Contra Gouveia e Melo, venceria com 46,0% ;

Contra António José Seguro, a margem seria de 43,6%.

Quanto a André Ventura, a Euronews frisa que “perde em todos os cenários na segunda volta com qualquer outro dos três candidatos.”

A sondagem da Consulmark2 para a Euronews baseou-se em 795 entrevistas telefónicas, com margem de erro de 3,4% e trabalho de campo realizado entre 19 e 28 de novembro de 2025.

