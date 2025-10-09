Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta quinta-feira que as suas forças tinham atacado infraestruturas portuárias e energéticas na região de Odessa, utilizadas pelo exército ucraniano, diz o The Guardian. O ataque ocorreu após um ataque de drones durante a noite que feriu cinco pessoas, conforme informou o governador regional.

O ataque causou a interrupção de fornecimento de energia a cerca de 30.000 consumidores e provocou incêndios em contentores com óleo vegetal e pellets de madeira no porto, segundo declarou Oleh Kiper, através da rede social Telegram.

Equipas de serviços de emergência deslocaram-se de imediato para o local, combatendo as chamas e tentando minimizar os danos causados pelas explosões. Fotografias divulgadas mostram o esforço das equipas de socorro a extinguir o fogo no porto de Odesa.

Este incidente surge num contexto de tensão contínua entre a Rússia e a Ucrânia, refletindo a persistente vulnerabilidade das infraestruturas críticas ucranianas a ataques aéreos e cibernéticos.

Especialistas destacam que a destruição de infraestruturas energéticas não só afeta diretamente os civis, como também compromete a logística militar e o abastecimento alimentar, já que o porto de Odesa é uma porta vital para exportações essenciais, incluindo produtos agrícolas.

