Depois de um fórum de investimentos em Moscovo, Putin disse que os europeus não têm uma agenda pacífica e que estão do lado da guerra, exigindo da Rússia condições relacionadas com o conflito na Ucrânia que não são aceitáveis.

“Não estamos a planear ir para a guerra com a Europa, já disse isso uma centena de vezes”, declarou, citado pelo canal britânico SkyNews. “Mas se a Europa, de repente, quiser lutar connosco e começar, estamos prontos neste momento. Não pode haver dúvida sobre isso.”

O líder russo acrescentou: “Se a Europa, de repente, quiser começar uma guerra connosco e o fizer, poderá surgir muito rapidamente uma situação em que não teremos com quem negociar.”

Putin também acusou os europeus de dificultarem os esforços da administração dos EUA e de Donald Trump para alcançar um acordo de paz através de negociações.

O presidente russo afirmou ainda que a cidade de Pokrovsk está agora totalmente sob controlo do exército russo, depois do ministério da Defesa de Moscovo ter divulgado imagens aparentemente mostrando soldados russos a acenar com bandeiras na cidade na linha da frente.

Quanto aos recentes ataques a navios-tanque russos, Putin classificou-os como “pirataria” e advertiu que a Rússia vai intensificar os ataques a portos e embarcações ucranianas em resposta.

